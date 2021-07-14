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Драгоценные изделия на сумму более 1 млн рублей похитили из бутика в Москве
Происшествия
Драгоценные изделия на сумму более 1 млн рублей похитили из бутика в Москве
pixabay.com

Москва, 14 июля. В московской гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской улице из ювелирного бутика неизвестный похитил украшения на 1 миллион рублей.

Инцидент произошел вечером 13 июля. В этот день в отдел полиции поступило обращение о похищении в центре Москвы драгоценных изделий из ювелирного магазина на сумму в 1 миллион рублей. По словам очевидцев, неизвестный скрылся с места происшествия.

Ведется проверка обстоятельств кражи украшений. Личность злоумышленника пока не установлена.

Директор хабаровской строительной компании украл технику на 80 млн рублей, сообщал ФАН.

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