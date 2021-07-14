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Ветеринары рассказали, как сделать отдых на даче безопасным для питомца
Общество
Ветеринары рассказали, как сделать отдых на даче безопасным для питомца
pixabay.com

Москва, 14 июля. Рекомендации, которые помогут сохранить здоровье питомца на даче, опубликовали специалисты комитета ветеринарии Москвы.

Согласно публикации на сайте мэра Москвы, хозяевам важно убедиться, что вокруг их участка нет ядовитой зелени. Только после этого питомца можно спокойно отпускать погулять.

Здоровью животного могут навредить клещевина, тис, самшит, рододендрон, пятнистая петрушка и наперстянка. Вдобавок к этому, ветеринары рекомендуют проследить за тем, чтобы вокруг участка были закрыты ямы и колодцы.

Важно, чтобы в местах прогулок животного отсутствовали стекла и другие острые предметы. Также стоит вакцинировать питомца от лептоспироза, который передается от таких переносчиков инфекционных заболеваний, как еж, лиса, крыса, мышь и землеройка.

При сильном повышении температуры у собак и кошек легко может возникнуть тепловой удар, даже если они находятся дома. Поэтому стоит помнить о пяти эффективных способах обезопасить питомца в жаркую погоду, пишет «Ридус».

Россиянам перечислили способы, которые помогут продлить жизнь собаки. Как сообщалось ранее, советы на этот счет дал Кинолог Владимир Голубев.

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