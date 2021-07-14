В Москве арестовали на 15 суток участников драки у метро «Кузьминки»

Москва, 14 июля. В Кузьминском районном суде Москвы по статье о несанкционированном митинге на 15 дней арестованы шесть мигрантов, устроивших массовую драку на юго-востоке столицы.

Инцидент произошел 12 июля у станции метро «Кузьминки» на Зеленодольской улице. Пресс-секретарь суда Карина Каленова отметила, что между уроженцами Узбекистана и Киргизии возникла личная неприязнь. В результате ожесточенного боя пострадали несколько человек. Они были госпитализированы с многочисленными ножевыми ранениями и травмами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 100 мигрантов. На них были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ.

Очевидцы засняли на видео массовое побоище мигрантов в Москве.