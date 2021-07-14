В Москве обвиняемый в краже рюкзака из электрички оказался вандалом

Москва, 14 июля. Следователи завершили расследование дела 18-летнего жителя Саратова, который обвинялся в краже. Было установлено, что он причастен к вандализму на железной дороге.

Потерпевший после преступления заявил в полицию. Он рассказал, что в электропоезде Дорохово — Дмитров неизвестный украл у него рюкзак с личными вещами. Оперативники задержали ранее судимого молодого человека 2002 года рождения, который сознался в содеянном. Было возбуждено дело по статье «Кража».

Во время расследования выяснилось, что юноша причастен к повреждению валидаторов на станциях Белорусского вокзала направления Московской железной дороги. Хулиган признался, что несколько месяцев разбивал устройства на платформах. В результате был причинен ущерб в размере 200 тысяч рублей.

Следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения. Обвиняемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.