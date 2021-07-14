Почти 70% сотрудников медорганизаций в Москве привились от коронавируса

Москва, 14 июля. Согласно постановлению правительства Москвы, отдельные категории граждан должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19. В администрации поделились статистикой.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в Москве прошли 70% сотрудников медицинских организаций. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Согласно статистике, приведенной городской администрацией, 66% работников образовательных учреждений также привились от COVID-19. К ним относятся сотрудники школ, детских садов и институтов дополнительного образования.

Вакцинация — эффективный способ защиты организма от коронавирусной инфекции. Она позволяет значительно снизить вероятность заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Как сообщалось ранее, вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.