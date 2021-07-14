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Синоптик Вильфанд пообещал москвичам красивую золотую осень

  /   Обновлено: 14 июля 2021 09:04
Общество
Синоптик Вильфанд пообещал москвичам красивую золотую осень
 /  Алексей Оводов

Москва, 14 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в этом году жителей Москвы ждет красивая и продолжительная золотая осень.

По словам специалиста, это связано с тем, что почва за весну и половину лета уже получила достаточно влаги. Он отметил, что в российской столице также ожидается бабье лето. Может быть, даже несколько таких периодов, добавил Вильфанд. Однако он напомнил, что перед этим обязательно следует период холодов.

Гидрометцентр ранее пообещал россиянам жару до конца лета. Во второй половине июля и весь август температура воздуха останется высокой.

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