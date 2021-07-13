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Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в Москве

  /   Обновлено: 13 июля 2021 22:37
Происшествия
Смертельное ДТП с участием мотоцикла произошло в Москве
pixabay.com

Москва, 13 июля. ДТП с участием автомобиля Nissan и мотоцикла произошло на Лермонтовском проспекте в Москве 13 июля.

Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. По данным, водитель Nissan Micra стал поворачивать на запрещенный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с мотоциклом. В результате инцидента водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Подробности происшествия выясняются.

Недавно житель Подмосковья насмерть сбил своего годовалого сына в деревне Аббакумово, когда двигался задним ходом на автомобиле. В результате мальчик 2020 года рождения умер на месте.

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