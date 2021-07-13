Мужчина напал на сотрудников полиции во время проверки документов в Москве

Москва, 13 июля. Московские правоохранители решили проверить документы у мужчины, однако он напал на сотрудников полиции. Происшествие произошло на Петровско-Разумовском проезде в Москве.

Правоохранители сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", передает РЕН ТВ.

Сообщается что сотрудников полиции было двое. Возможно, что один из них мог пострадать после нападения мужчины. В данный момент правоохранители выясняют все детали и обстоятельства инцидента.

Недавно установили личность мужчины, который напал на полицейских в Грозном. Мужчина подошел к правоохранителям и пытался их ранить.