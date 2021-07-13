Трансформаторная будка загорелась на электроподстанции в Москве

Москва, 13 июля. Трансформаторная будка загорелась на электроподстанции «Солнцево» на западе Москвы.

Площадь пожара составляет примерно 10 квадратных метров. Соответствующей информацией поделился ТАСС. Возгорание произошло улице 50 лет Октября.

Пресс-служба московского ГУ МЧС поделилась, что угроза перехода огня отсутствует. Сообщается, что пожар вспыхнул на электроподстанции «Солнцево».

Недавно стало известно, что складское здание загорелось на промзоне в Балашихе. Инцидент был зафиксирован на Объездном шоссе. Огонь охватил 1,4 тысячи квадратных метров.