Пенсионерку из Подмосковья задержали за выращивание конопли на участке

Москва, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионерку из Подмосковья. Оказалось, что 63-летняя женщина выращивала на своем участке коноплю.

Местной жительнице предъявили обвинение в нелегальном выращивании наркосодержащих растений. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ. Об инциденте сообщает портал «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент случился в деревне Огуднево, расположенной в городском округе Щелково. Полицейские осмотрели придомовую территорию подозреваемой и обнаружили там 452 куста конопли. Растения изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты определили, что перед ними 85 кг марихуаны.

Жительницу Московской области задержали. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.