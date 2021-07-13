Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 20:25
20:25
Спорт
«Милан» купил полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича
20:24
Весь мир
Реформа таможенной службы ЦАР повысила собираемость пошлин за ввозимые товары
20:21
Происшествия
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников стал сотрудничать со следствием
20:21
Шоу-бизнес
Сябитова рассказала Валерии, как получила работу на Первом канале благодаря наглости
20:20
Весь мир
Иран заявил, что ведет переговоры об обмене заключенными с США
20:20
Общество
Туристы рассказали, как восприняли введение новых ограничений на отдых в Крыму
20:19
Происшествия
Уроженец Саратовской области получил 22 года тюрьмы за тройное убийство
20:19
Происшествия
Изнасиловавший пенсионерку омич утверждал, что совершил половой акт с трупом
20:18
Политика
Победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к диалогу с Россией
20:17
Происшествия
Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Балтиморе
Все новости

Пенсионерку из Подмосковья задержали за выращивание конопли на участке
Происшествия
Пенсионерку из Подмосковья задержали за выращивание конопли на участке
Невские Новости

Москва, 13 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионерку из Подмосковья. Оказалось, что 63-летняя женщина выращивала на своем участке коноплю.

Местной жительнице предъявили обвинение в нелегальном выращивании наркосодержащих растений. В отношении пенсионерки было возбуждено уголовное дело по статье 231 УК РФ. Об инциденте сообщает портал «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент случился в деревне Огуднево, расположенной в городском округе Щелково. Полицейские осмотрели придомовую территорию подозреваемой и обнаружили там 452 куста конопли. Растения изъяли и отправили на экспертизу. Специалисты определили, что перед ними 85 кг марихуаны.

Жительницу Московской области задержали. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

Вернуться назад

конопля задержание пенсионерка московская область дачный участок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru