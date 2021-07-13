Правоохранители задержали пассажира рейса Чита — Москва за пьяный дебош в самолете

Москва, 13 июля. На борту рейса российской авиакомпании сообщением Чита — Москва находился дебошир из Рязани. Его задержали сотрудники линейного управления МВД в аэропорту Домодедово.

Один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения во время полета вел себя неадекватно. Он приставал к попутчикам, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания представителей авиакомпании, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Бортпроводники пристегнули его к креслу подручными средствами и по прибытии в место назначения вызвали наряд полиции. Правонарушителем оказался 33-летний житель Рязанской области. Его доставили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Инспекторы ГИБДД задержали голого мужчину, который устроил погром в одном из продуктовых магазинов в Тучковом переулке, сообщал ФАН. Его удалось быстро задержать.