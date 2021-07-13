Правоохранители возбудили дело по факту избиения пассажира автобуса в Мытищах

Москва, 13 июля. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как несколько мужчин в Мытищах избили пассажира рейсового автобуса, заступившегося за женщину.

Отделом дознания МУ МВД России «Мытищинское» по факту драки в рейсовом автобусе в Мытищах возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что в автобусе №314 компания мужчин приставала к женщине и угрожала ей насилием. На ее защиту встал один из пассажиров. Он сделал замечание хулиганам и потребовал вести себя уважительно с женщиной. В ответ на это на него набросились шестеро дебоширов. Устанавливаются личности нападавших, их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Толпа разъяренных молодых людей устроила массовую драку прямо посреди проезжей части в центре Казани, сообщал ФАН. Кадрами побоища очевидцы поделились в соцсетях.