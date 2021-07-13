Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 15:47
15:46
Шоу-бизнес
Где и как будут крестить дочь принца Гарри и Меган Маркл
15:45
Общество
Переехавшая в Чехию россиянка честно рассказала о минусах жизни в Праге
15:41
Происшествия
Жена удерживавшего сына на балконе иркутянина подвергалась побоям
15:40
Экономика
Киев предлагает России «откупиться» за «СП-2» новым контрактом на транзит газа
15:38
Армия
Главком ВМФ заявил об успешном завершении репетиции главного военно-морского парада
15:38
Спорт
Экс-полузащитник «Локомотива» Мариу заключил контракт с «Бенфикой»
15:38
Экономика
Чубайс впервые получил долю в корпорации АФК «Система»
15:34
Политика
«Будут свирепствовать»: Матвейчев спрогнозировал реакцию русофобов на статью Путина
15:32
Происшествия
Маленькая петербурженка выпала из окна и разбилась насмерть
15:29
Происшествия
Стрелявшей в людей петербурженке грозит тюремный срок
Все новости

Москва вошла в семерку самых умных городов в мире
Общество
Москва вошла в семерку самых умных городов в мире
pixabay.com

Москва, 13 июля. Успехи Москвы в сфере развития городской инфраструктуры получили высокую оценку. Столица стала финалистом рейтинга умных городов Intelligent Community Awards.

В топ-7 также попали города Бразилии, Австралии, Канады и Вьетнама. Окончательный победитель будет определен этой осенью, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что в ходе первого этапа конкурса в феврале 2021 года был отобран 21 город из восьми стран. Второй этап определил семь финалистов.

Жюри приняло во внимание показатели развития сфер городской жизни, а также адаптацию городов к экономическим вызовам. На конкурсе были представлены проекты развития образования Москвы, проект центра занятости «Моя карьера», городская сеть доступа к Wi-Fi и множество других инициатив, которые реализуются в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в городе новых общественных пространств. Осуществить проекты предполагается в районах Новогиреево, Новокосино, Нижегородском, Рязанском, Некрасовке и Текстильщиках.

Вернуться назад

москва столица конкурс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru