Москва вошла в семерку самых умных городов в мире

Москва, 13 июля. Успехи Москвы в сфере развития городской инфраструктуры получили высокую оценку. Столица стала финалистом рейтинга умных городов Intelligent Community Awards.

В топ-7 также попали города Бразилии, Австралии, Канады и Вьетнама. Окончательный победитель будет определен этой осенью, сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что в ходе первого этапа конкурса в феврале 2021 года был отобран 21 город из восьми стран. Второй этап определил семь финалистов.

Жюри приняло во внимание показатели развития сфер городской жизни, а также адаптацию городов к экономическим вызовам. На конкурсе были представлены проекты развития образования Москвы, проект центра занятости «Моя карьера», городская сеть доступа к Wi-Fi и множество других инициатив, которые реализуются в столице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в городе новых общественных пространств. Осуществить проекты предполагается в районах Новогиреево, Новокосино, Нижегородском, Рязанском, Некрасовке и Текстильщиках.