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Песков: подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии

  /   Обновлено: 13 июля 2021 13:14
Происшествия
Песков: подразделения казаков в ряде регионов войдут в состав Росгвардии
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Москва, 13 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в составе Росгвардии появятся казаки. Такое нововведение коснется некоторых регионов страны.

Руководитель пресс-службы Кремля при этом отметил, что никаких отдельных подразделений казачества в России не будет. Казаки появятся в рядах сотрудников Росгвардии и будут действовать в отдельных регионах, заявил Песков.

Казачьим подразделениям, которые войдут в состав Росгвардии, будет выдано оружие. Дмитрий Песков подчеркнул, что в таком случае казаки становятся служащими ведомства с определенными правами и обязанностями. По словам Пескова, такая инициатива будет реализована только в тех регионах РФ, где традиционно проживают казаки.

Ранее настоящий казачий праздник прошел в Приморском крае. Организатором военно-спортивного мероприятия для детей и взрослых выступила уссурийская казачья станица, сообщала Deita.

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песков кремль росгвардия казаки
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