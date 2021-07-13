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Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост

  /   Обновлено: 13 июля 2021 12:25
Экономика
Офисный рынок Москвы демонстрирует рекордный рост
goodfreephotos.com  /  goodfreephotos.com

Москва, 13 июля. Эффект отложенного из-за пандемии спроса позволил рынку коммерческой недвижимости в Москве достичь рекордного с 2013 года значения.

Объем сделок во втором квартале увеличился в 1,3 раза, если сравнивать с показателями того же периода прошлого года. В целом за первое полугодие объем спроса достиг 644 тыс. кв. м, и это на 12% превосходит уровень докризисного 2019 года, пишет РБК со ссылкой на исследование компании JLL.

Специалисты объясняют такую тенденцию отложенным спросом того времени, когда действовали более жесткие коронавирусные ограничения. Даже перешедшие на удаленную работу компании начинают рассматривать варианты с арендой или покупкой офисных зданий. Рост спроса сможет остановить только новая волна заболеваемости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее перечислил способы уменьшить число заражающихся COVID-19. Он призвал в период нерабочих дней ограничить контакты с окружающими.

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