Полиция задержала 102 мигранта после массовой драки в Москве

Москва, 13 июля. Правоохранители задержали 102 выходца из Средней Азии после массовой драки у станции метро «Кузьминки». Причина произошедшего устанавливается.

Более сотни мигрантов устроили кровавое побоище на юго-востоке российской столицы. Разнять их удалось сотрудникам Росгвардии.

Очевидцы засняли драку на видео: на кадрах видно, как ее участники наносят друг другу удары и громят автомобили. Сколько человек было задействовано в правонарушении — неизвестно. По некоторым данным, их было в два раза больше, чем задержанных.