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Полиция задержала 102 мигранта после массовой драки в Москве

  /   Обновлено: 13 июля 2021 11:59
Происшествия
Полиция задержала 102 мигранта после массовой драки в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июля. Правоохранители задержали 102 выходца из Средней Азии после массовой драки у станции метро «Кузьминки». Причина произошедшего устанавливается.

Более сотни мигрантов устроили кровавое побоище на юго-востоке российской столицы. Разнять их удалось сотрудникам Росгвардии.

Очевидцы засняли драку на видео: на кадрах видно, как ее участники наносят друг другу удары и громят автомобили. Сколько человек было задействовано в правонарушении — неизвестно. По некоторым данным, их было в два раза больше, чем задержанных.

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