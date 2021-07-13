Суд отказался ужесточить меру пресечения тете Гудкова

Москва, 13 июля. Мосгорсуд не стал менять подписку о невыезде на запрет определенных действий тете Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой.

На запрете настаивали полицейские, после чего следователь взял с Ермиловой подписку о невыезде. Прокуратура просила Мосгорсуд ужесточить это решение.

Ермилову и Гудкова задержали 1 июня. Они подозреваются в причинении имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения. По версии следствия, ущерб составляет более одного миллиона рублей. Гудков после того, как его отпустили из ИВС, покинул страну.

Ранее Гудков рассказал, что сбежал из России лишь на время. Позже он планирует вернуться в страну. При этом он исключил возможность своего участия в выборах в Госдуму.