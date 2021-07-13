После гибели ребенка под колесами машины отца возбудили уголовное дело

Москва, 13 июля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели годовалого мальчика под колесами автомобиля его отца. Трагедия произошла в подмосковной деревне Аббакумово.

Мужчина находился в машине на территории частного домовладения. Двигаясь задним ходом, он задел своего маленького сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Прокуратура Лобни инициировала проведение проверки по факту случившегося. Все обстоятельства ЧП выясняются. На место выехал исполняющий обязанности прокурора подмосковного города Игорь Березовский.