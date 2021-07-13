Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 12:40
12:40
Экономика
Продажу больших дизельных грузовиков могут запретить в Британии к 2040 году
12:40
Происшествия
Стали известны подробности захвата вооруженными людьми человека в Севастополе
12:39
Происшествия
В Волгограде организатор экстремистской организации отправится на шесть лет в тюрьму
12:35
Шоу-бизнес
Потерявшей дом экс-жене Аршавина не хватает денег на операцию по спасению жизни
12:34
Происшествия
Вооруженный петербуржец попросил у прохожих закурить и заявил на них в полицию
12:33
Спорт
Руководство ПСЖ готово завершило сделку по переходу Доннаруммы
12:32
Общество
В Хабаровске волонтеры спасли мужчину, находившегося в поле без еды и воды
12:32
Происшествия
Житель Нижневартовска «изгнал дьявола» из тела товарища с помощью ножей
12:31
Армия
Политолог Злобин предупредил о скрытой угрозе маневров НАТО на Украине
12:30
Весь мир
Количество смертных приговоров в Бахрейне выросло на 600% за 10 лет
Все новости

После гибели ребенка под колесами машины отца возбудили уголовное дело
Происшествия
После гибели ребенка под колесами машины отца возбудили уголовное дело
pixabay.com  /  gregroose

Москва, 13 июля. Следователи возбудили уголовное дело после гибели годовалого мальчика под колесами автомобиля его отца. Трагедия произошла в подмосковной деревне Аббакумово.

Мужчина находился в машине на территории частного домовладения. Двигаясь задним ходом, он задел своего маленького сына. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Прокуратура Лобни инициировала проведение проверки по факту случившегося. Все обстоятельства ЧП выясняются. На место выехал исполняющий обязанности прокурора подмосковного города Игорь Березовский.

Вернуться назад

подмосковье ребенок смерть автомобиль
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru