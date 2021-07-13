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Останки жертв крушения самолета Ан-26 отправили на экспертизу в Москву

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:58
Происшествия
Останки жертв крушения самолета Ан-26 отправили на экспертизу в Москву
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 июля. Останки погибших при авиакатастрофе с самолетом Ан-26 на Камчатке отправили на ДНК-экспертизу в российскую столицу.

Специалисты отобрали 270 биоматериалов. Их будут исследовать в Российском центре судебно-медицинской экспертизы, сообщает РИА Новости.

За прошедший день спасатели нашли еще три части тела погибших. Всего с момента начала поисков было обнаружено 22 трупа. В настоящее время там продолжают работать 22 человека и пять единиц техники от МЧС.

Принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие» пассажирский самолет Ан-26 потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели обнаружили два черных ящика на месте ЧП.

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крушение камчатка экспертиза
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