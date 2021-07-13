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Заступившегося за девушку в автобусе парня избили дебоширы в Мытищах

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:39
Происшествия
Заступившегося за девушку в автобусе парня избили дебоширы в Мытищах
pixabay.com  /  Pavlofox

Москва, 13 июля. Инцидент произошел в автобусе №314 в Подмосковье. Мужчина попытался заступиться за пассажирку, но его за это избили.

Несколько мужчин приставали к женщине и угрожали ей физической расправой. Один из пассажиров решил заступиться за нее и сделал замечание шумной компании. На это хулиганы вшестером накинулись на защитника.

Присутствующие в автобусе вытолкали дебоширов на улицу. Драку засняла на камеру девушка, к которой приставали злоумышленники. По предварительной информации, в результате драки никого не задержали. Информации о пострадавших нет.

По факту драки футбольных фанатов на стадионе «Энергия» в Артеме возбуждено уголовное дело, сообщало издание Deita. В драке получили травмы трое мужчин, им понадобилась медицинская помощь.

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драка автобус мытищи
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