В МГУ заявили о готовности принять на обучение сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

Москва, 13 июля. Восьмилетнюю девочку могут принять на факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе факультета. Так как юная россиянка успешно сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), она может поступить на факультет, двери которого открыты для желающих связать жизнь с психологией, передают РИА Новости. Девочке лишь осталось сдать вступительные экзамены.

Ей готовы оказать помощь во всех вопросах. Ведь эмоциональная составляющая и развитие навыков общения играют не последнюю роль в учебе, добавили представители факультета.

Как стало известно ранее, одна из российских выпускниц приятно удивила не только своих близких и родителей, но и всю страну. Девушка набрала 400 баллов на ЕГЭ.