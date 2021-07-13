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В МГУ заявили о готовности принять на обучение сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку

  /   Обновлено: 13 июля 2021 10:30
Общество
В МГУ заявили о готовности принять на обучение сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку
ru.wikipedia.org  /  Тара-Амингу

Москва, 13 июля. Восьмилетнюю девочку могут принять на факультет психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Соответствующее заявление сделали в пресс-службе факультета. Так как юная россиянка успешно сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), она может поступить на факультет, двери которого открыты для желающих связать жизнь с психологией, передают РИА Новости. Девочке лишь осталось сдать вступительные экзамены.

Ей готовы оказать помощь во всех вопросах. Ведь эмоциональная составляющая и развитие навыков общения играют не последнюю роль в учебе, добавили представители факультета.

Как стало известно ранее, одна из российских выпускниц приятно удивила не только своих близких и родителей, но и всю страну. Девушка набрала 400 баллов на ЕГЭ.

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мгу егэ экзамены
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