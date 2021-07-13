Синоптик Леус пообещал новый температурный рекорд в Москве 13 июля

Москва, 13 июля. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что температурный рекорд для 13 июля, который был установлен в Москве 85 лет назад, может обновиться.

По словам специалиста, с большой долей вероятности во вторник в столице будет побит очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Эксперт отметил, что пока он составляет +32,4 градуса.

Как сообщил Леус, в Москве прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до +33...+35 градусов, добавил он.

Синоптики Гидрометцентра России ранее предупредили жителей Москвы о локальных дождях с грозами. Изменения в погоде начнутся со второй половины недели.