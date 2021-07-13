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Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве
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Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Москва, 13 июля. Предупреждение об опасности жары в Москве продлено до вечера 13 июля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается, что температура воздуха превысит климатическую норму на семь и более градусов. Оранжевый уровень погодной опасности в столице продлевают на протяжении всей последней недели.

По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ожидает знойная жара до 34 градусов тепла при небольшом ветре. Синоптики сообщили, что такие погодные условия продержатся до 18 июля.

Температурные рекорды ожидаются и в Калининградской области. Там, по словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса со знаком плюс.

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