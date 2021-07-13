Московские правоохранители предотвратили массовую драку в столице

Москва, 13 июля. Сотрудники полиции и Росгвардии оперативно отреагировали на сообщение о массовом побоище с участием около ста человек в районе станции метро «Кузьминки».

В пресс-службе ГУ МВД РФ подтвердили информацию о драке. Прибывшие на место событий сотрудники полиции и Росгвардии осуществили необходимый комплекс мер реагирования для предотвращения нарушения общественного порядка.

В массовой драке участвовало более 50 человек, 20 из них были задержаны. По данным правоохранителей, несколько человек получили колото-резаные раны в результате конфликта. Большинство участников являются приезжими из стран Средней Азии.

Сообщения о массовой драке в районе станции метро «Кузьминки» сначала стали появляться в соцсетях. Очевидцы опубликовали видеозапись с места событий.