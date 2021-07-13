Авария с участием семи автомобилей произошла на 41-м километре МКАД

Москва, 13 июля. Движение автомобилей на 41-м километре МКАД ограничено до одной полосы из-за столкновения семи автомобилей. Об этом сообщил Дептранс Москвы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне кольца по направлению к улице Академика Варги. Движение автомобилей по МКАД затруднено на 2,8 километра, сообщили в дорожном ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на 35-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей. Из-за аварии четыре полосы движения были полностью заблокированы.