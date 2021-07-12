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Около 675 тысяч жителей Подмосковья получат чистую воду до 2024 года
Общество
Около 675 тысяч жителей Подмосковья получат чистую воду до 2024 года
pixabay.com  /  PD

Москва, 12 июля. Власти Подмосковья продолжают реализацию программы «Чистая вода» на территории региона. К 2024 году еще около 675 тысяч жителей станут участниками проекта.

Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей официальной странице в Instagram. Он отметил, что местная вода имеет свои специфические особенности. Из-за этого жидкость приходиться качественно обрабатывать и избавлять от железа.

«Говорить о важности чистой воды бессмысленно: нет в жизни человека таких ситуаций, в которых она не нужна», — отметил Воробьев.

Ранее в Подмосковье предложили ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

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