Около 675 тысяч жителей Подмосковья получат чистую воду до 2024 года

Москва, 12 июля. Власти Подмосковья продолжают реализацию программы «Чистая вода» на территории региона. К 2024 году еще около 675 тысяч жителей станут участниками проекта.

Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на своей официальной странице в Instagram. Он отметил, что местная вода имеет свои специфические особенности. Из-за этого жидкость приходиться качественно обрабатывать и избавлять от железа.

«Говорить о важности чистой воды бессмысленно: нет в жизни человека таких ситуаций, в которых она не нужна», — отметил Воробьев.

Ранее в Подмосковье предложили ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.