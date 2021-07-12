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Годовалый мальчик погиб под колесами автомобиля своего отца в Подмосковье
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Годовалый мальчик погиб под колесами автомобиля своего отца в Подмосковье
Происшествия
Годовалый мальчик погиб под колесами автомобиля своего отца в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Аббакумово, 12 июля. Житель Подмосковья насмерть сбил своего годовалого сына, когда двигался задним ходом на автомобиле. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия, по предварительной информации, произошла в деревне Аббакумово 12 июля на территории частного владения. Мужчина наехал на годовалого мальчика, когда двигался задним ходом. В результате малыш 2020 года рождения умер на месте.

Прокуратура Лобни организовала проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора подмосковного города Игорь Березовский.

Еще одна авария произошла в Красноярске. Пьяный водитель за рулем Chevrolet Niva ехал по улице Щорса, не справился с управлением и выехал на тротуар. По пешеходной зоне шли родители с коляской, в которой находился ребенок. Малыш получил травмы.

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ребенок смерть автомобиль
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