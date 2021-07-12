Пассажир бизнес-класса сходил в туалет прямо посреди салона самолета

Москва, 12 июля. Пьяного мужчину на борту летевшего в Москву самолета долго пытались успокоить. Его привязали к креслу, после чего пассажир решил опорожниться.

Лайнер, в котором произошел инцидент, летел из Читы в Москву. Один из мужчин перебрал с алкоголем и стал приставать к пассажирам. К буйному гражданину обратился командир воздушного судна, однако его слова не успокоили хулигана. В итоге его пришлось пристегнуть подручными средствами к посадочному месту. В таком положении мужчина решил сходить в туалет. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

После посадки самолета злоумышленника передали полиции. В салонеьбыла проведена тщательная уборка, сообщил сайт 360tv.ru.