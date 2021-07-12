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Вертолет экстренно эвакуировал беременную москвичку под Волгоградом
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Вертолет экстренно эвакуировал беременную москвичку под Волгоградом
Происшествия
Вертолет экстренно эвакуировал беременную москвичку под Волгоградом
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

, 12 июля. Санитарный самолет экстренно эвакуировал 27-летнюю жительницу Москвы из Камышина Волгоградской области в перинатальный центр Волжского. Медикам удалось спасти две жизни.

Будущая мама приехала в гости к своим родителям, но внезапно плохо себя почувствовала. Медики госпитализировали ее в реанимацию родильного дома Камышина, но у беременной диагностировали серьезное осложнение.

Врачи приняли решение перевести пациентку в перинатальный центр № 1 Волжского. Чтобы транспортировка прошла успешно, привлекли санитарную авиацию. Женщина благополучно родила.

Минздрав обновил рекомендации по медпомощи беременным при COVID-19, сообщал сайт 360tv.ru. Методичку составляла рабочая группа, в состав которой вошли ведущие российские специалисты в области акушерства и гинекологии.

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