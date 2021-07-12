Профессор Малышев назвал способ избежать очередей в аэропортах из-за проверок ПЦР-тестов

Москва, 12 июля. Очереди в аэропортах из-за проверок ПЦР-тестов и сертификатов о прививках будут происходить редко, заявил профессор Николай Малышев.

Подобные ситуации в будущем будут встречаться все реже. До этого похожее положение дел было в метро Москвы, когда ввели режим пропусков, но она разрешилась. Нужно все продумывать заранее, чтобы понимать, сколько времени уйдет на проверку, рассказал профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, Николай Малышев в интервью для «Общественной службы новостей».

Для решения проблемы в Шереметьево увеличили количество стоек регистрации. Благодаря этому процесс двинулся быстрее, но проблемы с очередями все равно оставались. Их удастся решить, четко продумав порядок и схему действий, отметил Малышев.

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