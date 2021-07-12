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Работник столичного вокзала похитил у железнодорожной компании 2,3 млн рублей

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:51
Происшествия
Работник столичного вокзала похитил у железнодорожной компании 2,3 млн рублей
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 12 июля. Сотрудник Киевского вокзала стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Злоумышленник отвечал за поставку мебели и расходных материалов. Он получал в свое распоряжение деньги, которые тратил не по назначению. В качестве отчетности он предъявлял чеки с печатями посторонних коммерческих организаций.

Мошенник похитил 2,3 млн рублей и потратил денежные средства на личные нужды. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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мошенничество деньги вокзал
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