ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Москве

Москва, 12 июля. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

Женщина подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В ближайшее время в отношении судьи будет избрана мера пресечения. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

В России судьи являются спецсубъектами, поэтому дело в отношении них может быть возбуждено только по решению ВККС на основании запроса председателя СК РФ.