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ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Москве

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:40
Происшествия
ВККС разрешила возбудить дело против судьи в Москве
pixabay.com

Москва, 12 июля. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) одобрила возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат.

Женщина подозревается в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В ближайшее время в отношении судьи будет избрана мера пресечения. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы.

В России судьи являются спецсубъектами, поэтому дело в отношении них может быть возбуждено только по решению ВККС на основании запроса председателя СК РФ.

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