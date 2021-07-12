Сотрудник Центральной таможни в Москве попался на крупной взятке

Москва, 12 июля. Оперативники задержали главного госинспектора отдела Центральной таможни за получение взятки в размере 500 тыс. рублей. Он отправлен под домашний арест.

Следствие установило, что обвиняемый содействовал директору фирмы в решении вопросов, связанных с выпуском деклараций на товары за денежное вознаграждение. Фигурант собирался получить 500 тыс. рублей, но был задержан при получении части средств.

Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку. Он потребовал 500 тыс. рублей за удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного, который причастен к убийству человека.