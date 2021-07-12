В Москве криминального авторитета обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

Москва, 12 июля. Следователи также предъявили криминальному авторитету Рашиду Исмаилову обвинение в убийстве 12-летней давности.

По данным следствия, Рашид Исмаилов на протяжении семи лет был вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский. Он занимал высшее положение в преступном мире, что позволяло ему осуществлять пропаганду криминальной субкультуры, назначать других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии и т. д.

В отношении Исмаилова расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Ранее криминального авторитета Махо Тбилисского приговорили к девяти годам тюрьмы. Его осудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщал ФАН.