Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 16:54
16:52
Общество
Попова назвала число регионов РФ с обязательной вакцинацией от коронавируса
16:52
Происшествия
Неадекватного пьяного мигранта избили в Петербурге
16:52
Общество
Штамм коронавируса «Лямбда» выявили в Швейцарии
16:51
Общество
Как в Эрмитаже: в тульском музее поселились кошки
16:49
Спорт
Вице-губернатор Петербурга назвал цифры посещаемости «Зенит-Арены» во время Евро-2020
16:49
Армия
Афганские силовики заявили о ликвидации главы разведки "Талибана"
16:47
Экономика
Платежный сервис Apple Pay теперь поддерживает карту «Мир»
16:44
Общество
Жители Севастополя рассказали, как изменился город при губернаторе Развожаеве
16:42
Политика
Лавров встретится с главами МИД Шанхайской организации сотрудничества
16:40
Политика
Движение «Талибан» попросило Россию снять с него санкции
Все новости

В Москве криминального авторитета обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии

  /   Обновлено: 12 июля 2021 16:01
Происшествия
В Москве криминального авторитета обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 июля. Следователи также предъявили криминальному авторитету Рашиду Исмаилову обвинение в убийстве 12-летней давности.

По данным следствия, Рашид Исмаилов на протяжении семи лет был вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский. Он занимал высшее положение в преступном мире, что позволяло ему осуществлять пропаганду криминальной субкультуры, назначать других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии и т. д.

В отношении Исмаилова расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Ранее криминального авторитета Махо Тбилисского приговорили к девяти годам тюрьмы. Его осудили по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщал ФАН.

Вернуться назад

убийство ск рф исмаилов криминальный авторитет Рашад Гянджинский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru