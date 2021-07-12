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Открывший аварийный люк самолета пассажир объяснил свой поступок

  /   Обновлено: 12 июля 2021 15:55
Происшествия
Открывший аварийный люк самолета пассажир объяснил свой поступок
Федеральное агентство новостей  /  Настасья Шеркунова

Москва, 12 июля. Владимир Кузнецов рассказал, зачем он открыл аварийный выход самолета в аэропорту Шереметьево. По словам пассажира, в салоне воздушного судна стояла невыносимая духота.

Около часа пассажиры рейса Москва — Анталья просидели в самолете с выключенными кондиционерами. На борту работала только общая система кондиционирования, из которой дул тёплый воздух, пояснил Кузнецов. Когда многие пассажиры почувствовали себя плохо, Владимир решил обратиться к бортпроводнику, но по пути мужчина начал терять сознание. Падая, он оперся на рычаг аварийного люка самолета. Когда пассажир пришел в себя, то увидел открытый люк с выпущенным надувным трапом.

Владимир Кузнецов заявил, что авиакомпания «Россия» изначально подала неисправный самолет. Он предложил ей провести внутреннюю проверку и мирно решить этот инцидент.

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