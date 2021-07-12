Депутат Романов оценил безопасность в СИЗО №1 «Кресты» после сообщений о ночном шуме

Москва, 12 июля. Шум, который был слышен из СИЗО, мог быть связан с реакцией заключенных на футбольный матч, считает депутат Михаил Романов.

Парламентарий проверил СИЗО в Колпинском районе после того, как оттуда поступила информация о ночном шуме. Романов отметил, что изолятор «Кресты» содержится по всем стандартам. Депутат рассказал, что в здании установлена мощная система безопасности — благодаря ей риск возникновения беспорядков практически исключен.

«Что касается изолятора «Кресты» в Колпино, там европейские стандарты», — подчеркнул Романов.

Депутат также добавил, что особая система обеспечения безопасности действует для рецидивистов и опасных преступников.

«Вполне возможно, что ночью они смотрели футбол, и была такая реакция, но я уверен, что если вдруг потребуется, то администрация СИЗО всегда примет необходимые меры для обеспечения порядка», -— рассказал депутат.

Он также опроверг информацию о том, что шум из изолятора мог помешать жителям расположенных неподалеку домов.

«Расстояние до СИЗО около одного километра, если я не ошибаюсь. Не думаю, что тембр голоса заключенных позволит так громко кричать, чтобы услышали жители ближайшего квартала. Маловероятно, чтобы кто-то из жителей получил дискомфорт», — рассказал он.

Начальник регионального УФСИН Игорь Потапенко рассказал, что на территории СИЗО в Колпинском районе минувшим вечером не произошло никаких инцидентов.