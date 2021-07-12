Локальные дожди с грозами начнутся в Москве со среды

Москва, 12 июля. Жителей столицы ожидают изменения в погоде со второй половины недели, предупредили синоптики Гидрометцентра России.

Столбики термометров на территории Москвы в ближайшие дни будут держаться 27 – 32 градусов выше нуля. Погода будет преимущественно безоблачной и без осадков. Ночью температура воздуха будет падать до 17 – 19 градусов тепла.

Небольшое похолодание придет в город 14 июля. Столбики термометров опустятся до 23 – 25 градусов выше нуля, кратковременные дожди с грозами пройдут в некоторых районах города. Небольшие осадки ожидаются на территории города и в пятницу, следует из сообщения.

Аномальная жара накрыла жителей всей центральной части России. Температурные показатели держались на отметке 30 – 33 градусов тепла на протяжении целой недели. Погода оставалась преимущественно сухой.