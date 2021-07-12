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Пункты вакцинации Москвы свободны на 40%

  /   Обновлено: 12 июля 2021 14:18
Общество
Пункты вакцинации Москвы свободны на 40%
pixabay.com

Москва, 12 июля. Оперштаб Москвы оценил ситуацию с нагрузкой пунктов вакцинации от коронавируса.

В Москве ежедневно увеличивается спрос на вакцинацию от коронавируса. Несмотря на это, в данный момент прививочные пункты города свободны на 40%, заявили в оперштабе.

Количество привитых от COVID-19 граждан растет в Москве с каждым днем. В связи с этим власти столицы бросают дополнительные мощности для поддержки здравоохранения. В частности, недавно в городе на территории олимпийского комплекса «Лужники» открыли один из самых больших пунктов вакцинации.

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москва коронавирус COVID-19
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