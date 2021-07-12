Пункты вакцинации Москвы свободны на 40%

Москва, 12 июля. Оперштаб Москвы оценил ситуацию с нагрузкой пунктов вакцинации от коронавируса.

В Москве ежедневно увеличивается спрос на вакцинацию от коронавируса. Несмотря на это, в данный момент прививочные пункты города свободны на 40%, заявили в оперштабе.

Количество привитых от COVID-19 граждан растет в Москве с каждым днем. В связи с этим власти столицы бросают дополнительные мощности для поддержки здравоохранения. В частности, недавно в городе на территории олимпийского комплекса «Лужники» открыли один из самых больших пунктов вакцинации.