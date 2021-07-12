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В Подмосковье на 14% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

  /   Обновлено: 12 июля 2021 13:45
Общество
В Подмосковье на 14% снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 12 июля. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье снизилось на 14% за неделю, сообщила глава регионального минздрава Светлана Стригункова.

Порядка 15 тыс. коек развернуто в подмосковных больницах для лечения коронавирусной инфекции. Ежедневный прирост новых случаев заболевания на территории региона снизился примерно на 7%. Положительная динамика по COVID-19 наблюдается в Подмосковье, заключила Стригункова.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Московской области с января 2021 года. Жители региона могут сделать прививку бесплатно при наличии полиса ОМС. Один из крупнейших прививочных пунктов в мире открылся в московских «Лужниках» 8 июля.

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подмосковье коронавирус госпитализации
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