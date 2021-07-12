Прогулки по лесам Подмосковья запретят до 19 июля

Москва, 12 июля. Администрация Подмосковья ввела запрет на вход и въезд на территорию лесов региона из-за высокой пожароопасности, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

Аномально жаркая погода может стать причиной лесных пожаров. Власти Московской области запретили прогулки по лесам на территории региона с целью обеспечения безопасности, следует из сообщения.

Ограничение будет действовать с 12 по 19 июля. Штраф за нарушение этого требования составит от 4 до 5 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных и юридических лиц предусмотрено административное наказание в размере до 40 и 500 тыс. рублей соответственно.