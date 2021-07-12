Труп женщины в хозяйственной сумке нашли в подмосковной многоэтажке

Люберцы, 12 июля. Тело женщины в хозяйственной сумке обнаружили в пожарном шкафу многоэтажного жилого дома в Люберцах. Об этом сообщили в ГУ СК РФ по Московской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов изъяли нож для проведения трасологической экспертизы и хозяйственную сумку. Точную причину смерти женщины определят эксперты. Личность погибшей устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению.

Тело новорожденной девочки обнаружили на севере Москвы, сообщало РИАМО.