Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 10:51
10:50
Происшествия
В Милане пострадали 15 человек на празднике в честь победы Италии на Евро-2020
10:47
Общество
С ветерком: ФАН выяснил, ждать ли в Дагестане общественный транспорт с кондиционерами
10:44
Происшествия
Один из убийц экс-мэра Киселевска предстанет перед судом
10:43
Шоу-бизнес
Клип BTS о победе над пандемией занял первое место в трендах YouTube
10:42
Происшествия
Рецидивист зарезал односельчанина в Забайкалье
10:41
Армия
В США рассказали о новом оружии Пентагона для борьбы с российскими ракетами
10:37
Политика
МИД Литвы предложил Евросоюзу подумать о санкциях против Белоруссии из-за мигрантов
10:37
Экономика
Россия стала крупнейшим поставщиком мяса на вьетнамский рынок
10:35
Общество
Станция метро «Московская» в Петербурге возобновила работу в обычном режиме
10:34
Евро 2020
Роберто Манчини поддержал сборную Англии после финала Евро-2020
Все новости

Собянин рассказал о создании общественных пространств в пяти районах Москвы
Общество
Собянин рассказал о создании общественных пространств в пяти районах Москвы
pixabay.com

Москва, 12 июля. Пять новых общественных пространств появятся в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Благоустроят районы Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка. В Новокосино реконструируют прилегающую к Салтыковскому лесопарку территорию. Там оборудуют новый парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками. Будет построен памп-трек и скейт-парк. Пруд на территории лесопарка приведут в порядок, будут высажены новые деревья и кустарник.

По 3-му проспекту Новогиреева от железнодорожной платформы до станции метро появится пешеходная зона. От трамвайных путей пешеходную зону планируют отделить деревьями и кустарником. Во дворах организуют дополнительные парковочные места.

Планируется обновить парк «Плющево» в Рязанском районе. Будут организованы новые зоны для воркаута и велодорожка, реконструированы зоны отдыха и детские площадки. Подобные работы запланированы и для других районов Москвы с учетом потребностей жителей.

Сергей Собянин сообщил предварительные сроки формирования транспортного каркаса московского региона. По его словам, все работы завершатся до конца 2024 года.

Недавно в Москве запустили последний участок ЦКАД. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин на представительском автомобиле Aurus, пишет издание «Ридус».

Вернуться назад

собянин благоустройство общественное пространство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru