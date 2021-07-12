Собянин рассказал о создании общественных пространств в пяти районах Москвы

Москва, 12 июля. Пять новых общественных пространств появятся в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Благоустроят районы Новокосино, Новогиреево, Нижегородский, Рязанский, Текстильщики и Некрасовка. В Новокосино реконструируют прилегающую к Салтыковскому лесопарку территорию. Там оборудуют новый парк с детскими и спортивными площадками, велодорожками. Будет построен памп-трек и скейт-парк. Пруд на территории лесопарка приведут в порядок, будут высажены новые деревья и кустарник.

По 3-му проспекту Новогиреева от железнодорожной платформы до станции метро появится пешеходная зона. От трамвайных путей пешеходную зону планируют отделить деревьями и кустарником. Во дворах организуют дополнительные парковочные места.

Планируется обновить парк «Плющево» в Рязанском районе. Будут организованы новые зоны для воркаута и велодорожка, реконструированы зоны отдыха и детские площадки. Подобные работы запланированы и для других районов Москвы с учетом потребностей жителей.

Сергей Собянин сообщил предварительные сроки формирования транспортного каркаса московского региона. По его словам, все работы завершатся до конца 2024 года.

Недавно в Москве запустили последний участок ЦКАД. Первым по нему проехал президент России Владимир Путин на представительском автомобиле Aurus, пишет издание «Ридус».