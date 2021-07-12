Опекунам и попечителям в Москве открыли доступ к электронным медкартам детей

Москва, 12 июля. Правительство столицы предоставило опекунам и попечителям доступ к электронным медкартам детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данные медкарт можно получить после подтверждения своего статуса на портале mos.ru. Кроме того, опекуны и попечители получили возможность прикрепить ребенка к стоматологической или детской поликлинике не выходя из дома. Сделать это можно в личном кабинете в разделе «Моя семья».

Новая услуга «Моя диспансеризация» стала доступна жителям столицы весной. Раздел содержит пять блоков-шагов обследования, доступ к которым смогут иметь как врачи, так и пациенты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Интерактивную карту Москвы с именами ученых создали на портале mos.ru. Пользователи смогут ознакомиться с биографией выдающегося научного деятеля и получить информацию о конкретной улице.