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Опекунам и попечителям в Москве открыли доступ к электронным медкартам детей

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:28
Общество
Опекунам и попечителям в Москве открыли доступ к электронным медкартам детей
pixabay.com

Москва, 12 июля. Правительство столицы предоставило опекунам и попечителям доступ к электронным медкартам детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данные медкарт можно получить после подтверждения своего статуса на портале mos.ru. Кроме того, опекуны и попечители получили возможность прикрепить ребенка к стоматологической или детской поликлинике не выходя из дома. Сделать это можно в личном кабинете в разделе «Моя семья».

Новая услуга «Моя диспансеризация» стала доступна жителям столицы весной. Раздел содержит пять блоков-шагов обследования, доступ к которым смогут иметь как врачи, так и пациенты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Интерактивную карту Москвы с именами ученых создали на портале mos.ru. Пользователи смогут ознакомиться с биографией выдающегося научного деятеля и получить информацию о конкретной улице.

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