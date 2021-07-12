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Курбан-байрам в Москве пройдет в дистанционном формате

  /   Обновлено: 12 июля 2021 10:06
Общество
Курбан-байрам в Москве пройдет в дистанционном формате
pxhere.com

Москва, 12 июля. Празднование Курбан-байрама в столице в 2021 году пройдет в онлайн-формате из-за распространения коронавируса, постановил Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

Традиционную праздничную молитву в мечетях Москвы в этом году проведут без присутствия верующих. Такая мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, уточнил ДУМ РФ.

Мусульманам порекомендовали создать праздничную атмосферу в своих домах и послушать проповедь председателя ДУМ РФ Равиля Гайнутдина в ходе трансляции на телеканале «Россия-1». Мероприятие в этом году состоится 20 июля.

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москва курбан-байрам коронавирус
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