МЧС предупредило москвичей об изнурительной жаре

Москва, 12 июля. Аномальная жара ожидается на территории столицы до вечера 13 июля, предупредили в МЧС по городу.

Столбики термометров в Москве во вторник поднимутся до 33 градусов выше нуля. Такая температура сохранится в течение всего дня. Жителям города рекомендуется избегать нахождения на открытом солнце и пить побольше воды, следует из сообщения МЧС.

Изнурительная жара сохранится в городе до конца недели. Воздух прогреется до 31–33 градусов тепла. Погода ожидается преимущественно ясная, в четверг и пятницу небо может быть затянуто облаками в некоторых районах Москвы.