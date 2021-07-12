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МЧС предупредило москвичей об изнурительной жаре

  /   Обновлено: 12 июля 2021 09:46
Общество
МЧС предупредило москвичей об изнурительной жаре
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 июля. Аномальная жара ожидается на территории столицы до вечера 13 июля, предупредили в МЧС по городу.

Столбики термометров в Москве во вторник поднимутся до 33 градусов выше нуля. Такая температура сохранится в течение всего дня. Жителям города рекомендуется избегать нахождения на открытом солнце и пить побольше воды, следует из сообщения МЧС.

Изнурительная жара сохранится в городе до конца недели. Воздух прогреется до 31–33 градусов тепла. Погода ожидается преимущественно ясная, в четверг и пятницу небо может быть затянуто облаками в некоторых районах Москвы.

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