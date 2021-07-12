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Жара до 31 градуса ожидается в Москве в понедельник
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Жара до 31 градуса ожидается в Москве в понедельник
Агентство городских новостей Москва

Москва, 12 июля. Рабочая неделя в Москве начнется с 31-градусной жары и малооблачной погоды. Прогноз погоды представлен на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбик термометра поднимется до 29–31 градуса. Ночная температура составит около 17 градусов тепла. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью три–семь метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

В Московской области ожидается потепление в пределах 27–32 градусов. В ночное время похолодает до 14 градусов выше нуля. С полудня до семи часов вечера в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности, в области его длительность составит до девяти часов вечера.

Москвичам ранее назвали рекомендации по борьбе с жаркой погодой. Жителям и гостям столичного региона советуют выбирать одежду из натуральных тканей и пить больше чистой воды.

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