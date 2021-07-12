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Мотоциклист погиб под колесами легкового автомобиля на МКАД

  /   Обновлено: 12 июля 2021 00:29
Происшествия
Мотоциклист погиб под колесами легкового автомобиля на МКАД
pxhere.com

Москва, 12 июля. Водитель легкового автомобиля насмерть сбил мотоциклиста на МКАД. Погибший откатывал двухколесный транспорт к обочине, рассказали в Госавтоинспекции Москвы.

ДТП произошло на 77-м километре внешней стороны МКАД. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля наехал на мотоциклиста, отметили в столичной Госавтоинспекции.

Согласно неподтвержденной информации, мотоцикл был неисправен. После наезда автомобилиста владелец двухколесного транспорта погиб. Водитель легкового автомобиля остался на месте. На участке МКАД частично ограничено движение.

Страшная авария произошла в воскресенье, 11 июля, недалеко от Армавира. В ДТП с участием микроавтобуса погибли три человека, среди которых было двое детей. Пострадавших доставили в больницу. Два человека находятся в реанимации.

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