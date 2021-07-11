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Молитву в Курбан-Байрам в Москве проведут только в Соборной мечети

  /   Обновлено: 11 июля 2021 23:42
Общество
Молитву в Курбан-Байрам в Москве проведут только в Соборной мечети
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Москва, 11 июля. Праздничная молитва по случаю Курбан-Байрама в столице будет организована лишь в Московской соборной мечети. Она пройдет без прихожан из-за угрозы распространения COVID-19.

Соответствующее решение было принято советом улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Участие в молитве примут имамы, муэдзины и заместители муфтия. Духовные управления других российских регионов будут принимать решение о проведении молитвы самостоятельно, однако ДУМ РФ рекомендует воздержаться от массовых мероприятий.

«В других мечетях, а также местных религиозных организациях мусульман (МРОМ) праздничный намаз проводить не рекомендуется», написал московский муфтий Ильдар Аляутдинов в своем Telegram-канале.

Курбан-Байрам входит в число самых главных праздников мусульман. В этом году он выпадает на 20 июля. В честь этого события жителей Башкирии ждет дополнительный выходной.

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