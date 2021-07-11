Власти Москвы дали рекомендации по спасению от жары

Москва, 11 июля. Жара до 33 градусов установится в Москве до конца следующей недели. Жителям столичного региона рассказали, как уберечь здоровье в такую погоду.

Соответствующие рекомендации появились на сайте московского мэра. Гражданам советуют избегать нахождения на улице в дневные часы и пить больше воды. Для прогулок лучше выбирать воздухопроницаемую светлую одежду из натуральных тканей и головной убор.

Жаркая погода может стать причиной снижения работоспособности, дорожно-транспортных и техногенных происшествий. Столичные службы несколько раз в сутки проводят аэрацию для охлаждения дорог и воздуха.