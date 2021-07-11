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Человек на путях стал причиной задержки поездов на МЦД-1

  /   Обновлено: 11 июля 2021 22:01
Происшествия
Человек на путях стал причиной задержки поездов на МЦД-1
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 11 июля. Поезда, отбывающие в Белорусском направлении и на МЦД-1 задерживаются из-за человека на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожные станции Тестовскую и Беговую поезда будут временно объезжать без остановок из-за остановившегося состава. Само происшествие произошло в районе станции Славянский бульвар.

Ранее под Екатеринбургом под колесами поезда погиб молодой человек. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии.

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