Человек на путях стал причиной задержки поездов на МЦД-1

Москва, 11 июля. Поезда, отбывающие в Белорусском направлении и на МЦД-1 задерживаются из-за человека на железнодорожных путях. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Железнодорожные станции Тестовскую и Беговую поезда будут временно объезжать без остановок из-за остановившегося состава. Само происшествие произошло в районе станции Славянский бульвар.

Ранее под Екатеринбургом под колесами поезда погиб молодой человек. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии.